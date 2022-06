Brindisi, è addio con Nello Di Costanzo: l'allenatore guiderà il Taranto

Nello Di Costanzo si appresta a lasciare il Brindisi e a guidare il Taranto nel prossimo campionato di Serie C. La notizia era nell'aria e ora è stata resa nota dalla società ionica, che ha trovato un accordo annuale con il tecnico che sarà in vigore dal primo luglio; presente anche un'opzione per un'altra stagione. Di Costanzo, artefice del raggiungimento della permanenza in Serie D dei biancazzurri, raggiungerà così il direttore sportivo Nicola Dionisio che a fine maggio è entrato nell'organigramma rossoblù.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Taranto tramite i propri canali ufficiali:

Nello Di Costanzo sarà il nuovo allenatore del Taranto Football Club 1927 per la stagione sportiva 2022/2023. L’accordo avrà durata annuale, con opzione per il secondo anno, ed avrà decorrenza dal 1° luglio 2022. Auguriamo al nostro nuovo allenatore di raggiungere, insieme a noi, i migliori risultati sportivi.