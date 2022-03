Brindisi-Nocerina, Di Costanzo: "Gara importante, siamo pronti a mettercela tutta"

La vittoria casalinga contro il Nola ha ulteriormente rilanciato le ambizioni da salvezza per il Brindisi, che sta attraversando un florido periodo di forma. I biancazzurri infatti hanno vinto le ultime quattro gare e vedono il traguardo prefissato alla portata, con la scia positiva di queste settimane che dovrà essere seguita a partire dal match di mercoledì 9 marzo: allo stadio Fanuzzi arriverà la Nocerina per il recupero della ventiduesima giornata (ore 14:30). A presentare la sfida alla vigilia è stato l'allenatore Nello Di Costanzo.

Sulla partita: "Per noi è una partita come le altre, ossia importante. Una gara vale l’altra perché mette a disposizione punti e quindi è sempre un’opportunità per risalire la china. Noi affrontiamo allo stesso modo sia le squadre di bassa che di alta classifica come la Nocerina. Ce la metteremo tutta per continuare la scia positiva delle ultime prestazioni.”