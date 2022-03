Brindisi, la gioia di Di Costanzo: "I ragazzi hanno dato tutto, c'è maggior consapevolezza nei propri mezzi"

Il pokerissimo di vittorie ottenuto nelle ultime settimane rilancia le ambizioni salvezza del Brindisi. La formazione biancazzurra ha infatti inanellato il quinto successo di fila (non accadeva dal 2008) contro la Nocerina, grazie alla rete di Silvestro e al rigore parato in extremis da Cavalli, che ha blindato il risultato. Un cammino proficuo per la squadra, a cui va data continuità in modo da poter raggiungere l'agognato traguardo. A commentare il risultato ottenuto allo stadio Fanuzzi,nel post-gara, è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulla partita: "I ragazzi, nonostante qualche acciacco e qualche defezione, hanno messo tutto in campo creando diverse occasioni. Nella ripresa abbiamo subito qualcosina in più ma onestamente abbiamo gestito bene trovando anche il gol. Il rigore? Episodio sfortunato, ringraziamo Cavalli per la bella parata. C'è stato un miglioramento nella fase di possesso palla e nella creazione di occasioni da rete. C'è maggiore consapevolezza nei propri mezzi. Grazie ai tifosi per lo splendido supporto. Un plauso al nostro staff medico per il prezioso lavoro".