Brindisi-Nocerina, le info sulla prevendita dei biglietti

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi FC

Di seguito il comunicato del Brindisi sulla prevendita dei biglietti per la gara contro la Nocerina, che avrà luogo domenica 6 febbraio allo stadio Fanuzzi. Calcio d'inizio alle ore 14:30:

SSD Brindisi comunica che i biglietti per il match Brindisi-Nocerina di Domenica 6 Febbraio che si terrà presso lo Stadio “Fanuzzi” alle ore 14.30, valido per il ventiduesimo turno del campionato nazionale di Serie D, Girone H, si potranno acquistare dalle 9.30 di oggi.

Si comunica che i Biglietti potranno essere acquistati esclusivamente presso il Brindisi Play store di Viale commenda 53, anche nelle giornate di Venerdi, dalle 9.30 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 20.00 e di Domenica dalle 9.30 alle 12.00.

Si ricorda che Domenica i botteghini dello Stadio rimaranno chiusi per questione di ordine pubblico.

Si prega di munirsi per tempo del ticket d’ingresso.

Si informano i tifosi che i posti saranno assegnati e i biglietti saranno nominativi.

Per i tifosi ospiti i ticket disponibili saranno 200 e potranno essere acquistati online tramite il circuito go2 ( https://www.go2.it/evento/brindisi_vs_nocerina/5326# ) o presso il centro Futuransa di Nocera. La chiusura della prevendita per i biglietti del settore ospiti è prevista per Sabato alle 19.00.

Costo dei biglietti:

Curva Sud 8€

Gradinata 10€

Tribuna 12€

Under15 5€

Ospiti 8€ (+2 di prevendita)

INFO UTILI PER I TIFOSI:

- i cancelli d’ingresso apriranno alle ore 13.00; si pregano i tifosi di recarsi in anticipo allo stadio per agevolare i controlli all’ingresso;

- premunirsi in tempo utile del biglietto d’ingresso;

- rispettare le norme in materia di contenimento dell’emergenza pandemica da Covid-19;

- attenersi alle disposizioni del personale steward preposto all’accoglienza e ai servizi di controllo;

-indossare la mascherina FFP2 per tutta la durata del match;

- rispettare il posto indicato sul biglietto.

Si ricorda che l'accesso al "Fanuzzi” sarà riservato ai soli possessori del Super Green Pass come da normative ministeriali.