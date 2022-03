Brindisi, Silvestro: "Felice per il gol, voglio aiutare la squadra a raggiungere la salvezza"

Michele Silvestro è stato tra i protagonisti assoluti del successo del Brindisi contro la Nocerina. Suo, infatti, il gol dell'1-0 finale con una conculsione all'interno dell'area avversaria che ha fatto urlare di gioia lo stadio Fanuzzi: il suo primo centro stagionale ha permesso al Brindisi di inanellare la quinta vittoria di fila e dare così linfa alle speranze di salvezza della squadra guidata da Nello Di Costanzo.

Nel post-gara l'esterno sinistro ha espresso tutta la sua felicità per il risultato raccolto: "Sono felice per il gol, abbiamo lottato dal primo all'ultimo minuto. Domenica sono rimasto fuori in accordo con il mister proprio per dare oggi il mio contributo. Voglio aiutare la squadra a raggiungere l'obiettivo della salvezza".

Silvestro ha poi rivelato quale è stato il momento in cui i biancazzurri hanno cambiato marcia: "Il ko col Sorrento è stata la nostra scossa, siamo caduti in basso e abbiamo tirato fuori la giusta rabbia".