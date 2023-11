Il Brindisi non esce dalla crisi: a Giugliano l'ennesimo ko

Serie C Girone C

Il Brindisi cade ancora, in un fondamentale per la salvezza: allo stadio De Cristofaro il Giugliano si è imposto per 3-0, infliggendo così alla formazione allenata da Ciro Danucci la terza sconfitta nel giro di una settimana. Continuano i problemi di sterilità offensiva, senza contare di una difesa che ha sofferto troppo le folate della squadra guidata da Valerio Bertotto. Un periodo non semplice di forma, corredato da risultati negativi. Il Brindisi è rimasto così fermo a quota 10 punti in classifica.

La partita

Gara vivace in avvio, con entrambe le squadre disposte a giocaresela a viso aperto. Gli ospiti hanno confezionato la prima occasione da gol all'8', quando Fall ha colpito il palo da pochi passi su un servizio proveniente dalla sinistra. La squadra campana ha reagito, cercando costruire delle azioni manovrate mantenendo il ritmo alto: al 12' l'inerzia della gara è cambiato, con De Sena che sugli sviluppi di una mischia si è impadronito del pallone battendo Albertazzi. 1-0. Un colpo a freddo per il Brindisi, che successivamente è rimasto troppo esposto su alcune ripartenze del Giugliano che potevano essere pericolose: a tal proposito Ciufferri, arrivato in area di rigore avversaria, ha peccato di precisione al momento del tiro, spedendo il pallone sul fondo Dopo aver fatto ordine e aver dato copertura in mezzo, i biancazzurri si sono fatti vedere in avanti con la punizione di Galano, deviata in corner da un calciatore di casa, e il colpo di testa fuori misura di Vona.

Nel secondo tempo il Giugliano ha sfiorato il raddoppio al 46', quando De Rosa ha messo in difficoltà Albertazzi con un'inzuccata poi sventata dalla difesa adriatica. In affanno il Brindisi, che non è riuscito ad impostare azioni offensive di fronte alle velleità degli avversari. Qualche minuto dopo De Sena ha fatto tremare Albertazzi, scagliando un tiro dalla distanza che si è infranto sul palo. Gli uomini di Danucci allora hanno provato ad alzare il baricentro e cercare di creare occasioni sfruttando le corsie esterne, ma al 54' ancora una volta la retroguardia si è lasciata sorprendere: Ciuferri, servito con una verticalizzazione, è scattato in profondità scartando Albertazzi e infilando il gol del 2-0.

La reazione è stata affidata al neo-entrato Moretti, che ha impegnato Russo in respinta, poi De Sena ha costretto Albertazzi ad un intervento per evitare il terzo gol. La formazione pugliese è sembrata spaccata in due blocchi, in particolare il centrocampo non ha fatto sufficientemente filtro né ha contribuito a far ripartire le azioni. Al 62' ancora un pericolo creato dal Giugliano, con Salvemini che in piena area di rigore ha addomesticato il pallone mancando di poco la porta alla sinsitra di Albertazzi. Il Brindisi si è spinto in avanti con Galano, che da posizione defilata ha lasciato partire un tiro di controbalzo terminato fuori. Negli ultimi minuti gli ospiti hanno attuato un autentico forcing, portando davanti quasi tutti gli effettivi: il Giugliano non ha però rischiato nulla sugli assalti brindisini, anzi, al 95' Oviszach ha firmato in contropiede il 3-0 definitivo.