Brindisi, oggi pomeriggio riprendono gli allenamenti. Si torna in campo il prossimo 2 aprile

Dopo la pesante vittoria ottenuta sul campo del Barletta, il Brindisi ha usufruito di tre giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi pomeriggio, quando la squadra si ritroverà agli ordini del tecnico Ciro Danucci. Prenderà il via così la preparazione al prossimo match, quello della ventinovesima giornata del campionato di Serie D, girone H, in programma il 2 aprile (in questo weekend è prevista la sosta per il torneo di Viareggio): i biancazzurri ospiteranno al Fanuzzi il Fasano, in un crocevia fondamentale per continuare a stazionare nelle zone alte della classifica.

Al momento il Brindisi è terzo in classifica, con 53 punti conquistati, a meno sei dalla capolista Cavese e a meno due dal Nardò secondo.