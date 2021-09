Brindisi, oggi ripresa degli allenamenti in vista dell'esordio in campionato a Francavilla sul Sinni

Gli uomini di mister Chianese si ritroveranno al Fanuzzi per iniziare a preparare la sfida della prima giornata del girone H della Serie D, in programma domenica 19 settembre

Nel primo impegno ufficiale della stagione 2021/2022 il Brindisi è riuscito a battere in extremis la Virtus Matino, al Fanuzzi, il 12 settembre scorso: 2-1 il risultato finale del match valevole per il primo turno di Coppa Italia di Serie D, con i sigilli di Esposito e Spinelli che hanno rimontato il momentaneo vantaggio ospite di Inguscio. Ma per la truppa allenata da Mauro Chianese è già tempo di pensare al campionato, visto che domenica 19 settembre ci sarà l'esordio allo stadio Fittipaldi contro il Francavilla sul Sinni: dopo aver osservato un giorno di riposo, oggi si comincerà a preparare la sfida con la ripresa degli allenamenti fissata alle ore 14:30, allo stadio Fanuzzi, come comunicato dalla società biancazzurra tramite i propri canali ufficiali.