Serie D, pari in rimonta ad Altamura: punto preziosissimo per il Brindisi

BRINDISI - Sotto per 2-0 alla fine del primo tempo, il Brindisi rimonta e strappa un pari preziosissimo (2-2) sul campo dell'Altamura, nel 30esimo turno (infrasettimanale) del campionato di Serie D (girone H), disputato oggi pomeriggio (mercoledì 30 marzo). Gara palpitante e ricca di emozioni quella andata in scena allo stadio comunale Tonino D'Angelo, dove i biancazzurri sono stati supportati da alcune decine di tifosi giunti da Brindisi.

Il primo tempo è stato appannagggio della formazione barese, invischiata, insieme al Brindisi, nella lotta per la salvezza. I padroni di casa hanno sbloccato il punteggio al 38' com Abrei Santos. La rete del raddoppio è stata firmata da Tedesco al 48'. Intorno al quarto d'ora della ripresa l'Altamura è rimasto in 10 a causa dell'espulsione dello stesso Tedesco. Gli ospiti hanno approfittato al meglio della superiorità numerica. Protagonista della rimonta è stato Meneses, andato a segno prima al 71' e poi all'85'. Nel finale il Brindisi ha anche colto un legno con Romano.

Preziosissimo il punto strappato dalla squadra di mister Di Costanzo sul campo di una diretta concorrente. Saliti a quota 34 lunghezze, i biancazzurri sono adesso 13esimi, con due lunghezze di vantaggio sulla zona playoyt. Domenica prossima, al Fanuzzi, impegno contro il Gravina (calcio di inizio alle ore 15).