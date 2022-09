Brindisi, parla Di Piazza: "Per me è stata una bella emozione, abbiamo conquistato tre punti pesanti"

Matteo DI Piazza è stato sicuramente tra gli uomini più attesi all'esordio in campionato del Brindisi. Entrato nella parte finale del match contro il Francavilla in Sinni, l'ex attaccante di Lecce, Foggia e Catanzaro (tra le altre) ci ha messo poco a far esultare i tifosi biancazzurri mettendo a segno il definitivo 2-0 insaccando dopo essersi avventurato in una giocata personale. Il classe 1988 ha già mostrato di mettersi a completa disposizione del tecnico Ciro Danucci come arma da utilizzare a gara in corso o in futuro anche dal primo minuto: in fondo, in un reparto offensivo che è molto affollato, la sua esperienza in certi momenti può venire utile.

"Abbiamo portato tre punti a casa, è stata una bella emozione - ha detto Di Piazza - Quella era la priorità della squadra, il gol è una diretta conseguenza. Questi tre punti conquistati pesano molto, giocare ora va bene ma tra due-tre mesi sarebbe stato difficile fare risultato contro questa formazione. L'esultanza? Ho voluto fare una B come Brindisi".