Doccia fredda per il Brindisi: la gara contro il Monterosi a Cerignola, senza pubblico

BRINDISI – Doccia fredda per tifosi e società del Brindisi. La partita casalinga contro il Monterosi in programma giovedì prossimo (ore 18.30), per la quarta giornata del campionato di Serie C, si disputerà al Monterisi di Cerignola (dove ieri i biancazzurri sono stati sconfitti per 3-1 dai padroni di casa dell’Audace), a porte chiuse.

E’ stato il sindaco del Comune Foggiano, Franesco Bonito, in risposta alle richieste del presidente nazionale e regionale della Lega Pro, a mettere a disposizione l’impianto sportivo comunale, ponendo come condizione che la gara si disputasse senza pubblico e che le spese di organizzazione dell’evento fossero a carico del sodalizio di via Benedetto Brin. Prefettura e autorità di pubblica sicurezza hanno pienamente aderito alla comunicazione del primo cittadino.

Il Brindisi, data l’impossibilità di trovare altre soluzioni, non ha potuto far altro che accettare. Come noto gli uomini di mister Danucci avrebbero dovuto disputare presso la sede alternativa dello stadio Iacovone di Taranto le gare interne, fino al completamento di una parte dei lavori di restyling dello stadio Fanuzzi, previsto fra la fine del mese di settembre e i primi di ottobre (l'articolo sul come procedono i lavori al Fanuzzi).

Ma l’impianto ionico è inagibile e in parte sotto sequestro a seguito dell’incendio sviluppatosi lo scorso 1 settembre, dopo la partita contro il Foggia. Il Brindisi aveva ottenuto il rinvio della gara casalinga contro il Catania in programma sette giorni dopo, ma le due gare interne consecutive contro Monterosi e il Benevento (in programma lunedì 25 settembre, alle ore 20.45) dovranno essere necessariamente disputate. E ora, fra l’altro, bisognerà trovare una sede per la gara contro i campani, visto che in quella stessa giornata il Monterisi ospiterà la partita Cerignola – Juve Stabia.