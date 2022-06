Brindisi, presentati il Piano Commerciale e la campagna abbonamenti 2022/2023. "Tutto è possibile grazie alla programmazione"

Non solo l'aspetto prettamente tecnico. Il Brindisi infatti, nella giornata di ieri, ha presentato i dettagli di un altri due punti fondamentali per la società, ossia il piano commerciale e la campagna abbonamenti per la stagione 2022/2023. Nel corso della conferenza svoltasi presso Palazzo Nervegna è stato puntualizzato come la programmazione futura, sotto tutti i punti di vista, sia imprescindibile per questo club, che ha lanciato un messaggio ai tifosi: serve il loro sostegno per poter dare ulteriore slancio al progetto.

Il presidente Daniele Arigliano ha parlato del contributo che lo staff sta dando in queste settimane: "L'ufficio Marketing e Comunicazione ha svolto un grandissimo lavoro, con abnegazione e passione sta portando avanti la linea del club. Seguo con attenzione anche la preziosa gestione del Direttore Generale Valentini. In maniera positiva stiamo portando avanti i nostri impegni. In maniera simultanea stiamo portando avanti gli ultimi impegni della stagione 2020/2021 e stiamo lavorando alla programmazione del nuovo campionato. Il direttore Valentini, anche dal punto di vista organizzativo, è un fiume in piena: abbiamo individuato la sede del ritiro e completato la squadra dello staff medico sanitario. Anche il marketing è al lavoro per proporre al tessuto sociale ed imprenditoriale un avvicinamento alla nostra realtà. Tutto questo è possibile solo grazie ad una grande organizzazione. I problemi affrontati lo scorso anno devono diventare un lontanissimo ritorno".

Brindisi, Teodoro Arigliano: "Dobbiamo remare tutti nella stessa direzione"

Nel corso della conferenza è intervenuto anche il nuovo socio del Brindisi Teodoro Arigliano, che di recente ha prelevato il 5% delle quote del club. Un atto, il suo, che ha il compito di solidificare le fondamenta della società, pronta a chiamare a raccolta i tifosi in vista del prossimo campionato: "C'è la necessità di mantenere le promesse, e per far ciò occorre affidare la società a dei professionisti. Il mio 5% ha poco valore, ma significa tanto; è un modo per dare sostegno alla maglia, alla nostra squadra del cuore, anche se ci dovessero essere dei momenti bui. La campagna abbonamenti e il Piano Commerciale sono degli strumenti per aiutare il club a dare forza al progetto. Dal singolo abbonamento al forte partner commerciale, tutti dobbiamo remare nella stessa direzione. Questa dirigenza è composta da persone amiche, e questo è un valore aggiunto".