Brindisi, partita la prima fase della campagna abbonamenti: gli orari del Play Store

Come noto, dal 24 giugno il Brindisi ha avviato la prima fase della campagna abbonamenti per il campionato di Serie D. Per sottoscrivere il proprio abbonamento bisognerà recarsi al Play Store di Viale Commenda 53, dal lunedì al sabato in mattinata (dalle 10:00 alle 13:00) o a partire dal tardo pomeriggio (dalle 17:00 alle 20:30). Lo Store rimarrà chiuso lunedì mattina, mercoledì pomeriggio e la domenica.

I prezzi degli abbonamenti per la prima fase sono i seguenti:

Curva: 110 euro

Gradinata: 130 euro

Tribuna Laterale Est: 160 euro

Tribuna Laterale Ovest: 160 euro

Questi invece i prezzi ridotti riservati agli Over 70, gli Under 15 e gli Under 10.