Brindisi, il report dell'allenamento: lavoro sulla tattica e partitelle a pressione su campo ridotto

Il Brindisi prosegue a lavorare sul campo, per preparare al meglio il primo impegno del 2022, ossia il recupero della diciassettesima giornata contro l'Audace Cerignola fissato per mercoledì 19 gennaio (allo stadio Fanuzzi, ore 14:30). Il tecnico Nello Di Costanzo, nel pomeriggio di ieri, ha lavorato con i singoli reparti sulla tattica, per poi lavorare sulla forza e disputando delle speciali partite a pressione sul campo ridotto.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

