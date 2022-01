Brindisi, il report dell'allenamento: lavoro sulla tattica e partita a metà campo

Il recupero della diciassettesima giornata contro l'Audace Ceringola, fissato mercoledì 19 gennaio allo stadio Fanuzzi (calcio d'inizio ore 14:30), si avvicina sempre di più e il Brindisi continua a lavorare per farsi trovare pronto al ritorno in campo. Nella sessione di allenamento andata in scena ieri pomeriggio, gli uomini guidati da Nello Di Costanzo si sono esercitati sulla tattica e poi hanno giocato una partita a metà campo. Nella giornata di oggi prevista un'altra seduta.

Di seguito il comunicato del Brindisi pubblicato sulla propria pagina Facebook:

Allenamento pomeridiano per i biancazzurri di Mister Di Costanzo. Prima parte della sessione dedicata alla tattica, una partita a metà campo ha chiuso poi l'allenamento odierno.

La squadra si ritroverà domani per proseguire la preparazione del match con il Cerignola in programma per mercoledì 19 Gennaio.