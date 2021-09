Brindisi, ceduto Ricchiuti al Veglie con la formula del prestito

Operazione di mercato in uscita per il Brindisi, che ha ceduto in prestito il giovane calciatore Giuseppe Ricchiuti al Veglie, formazione della Promozione Pugliese.

Di seguito il comunicato pubblicato sui canali ufficiali del club:

SSD Brindisi comunica di aver ceduto a titolo temporaneo al Veglie, club di Promozione Pugliese, il cartellino di Giuseppe Ricchiuti, calciatore classe 2003.