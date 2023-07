Brindisi, rinnovato il contratto con Winston Ceesay

Serie C Girone C

Winston Ceesay sarà ancora a disposizione del tecnico Ciro Danucci e aiuterà il Brindisi nel campionato di Serie C 2023/2024. La società biancazzurra ha rinnovato il contratto con il centrocampista classe 2000, fino al 2025. Ceesay è giunto in Puglia nello scorso mercato invernale dopo l'esperienza al Trapani (girone I della Serie D): per lui 20 presenze e una rete nella prima parentesi in forza al clube del presidente Daniele Arigliano.