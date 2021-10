Brindisi, altro impegno in terra campana contro il Sorrento. Ecco come acquistare i biglietti per la partita

Dopo il match sul campo della Nocerina, un altro impegno in terra campana per il Brindisi: allo stadio Italia, mercoledì 6 ottobre, i biancazzurri affronteranno il Sorrento nell'incontro valido per la quarta giornata del girone H della Serie D (calcio d'inizio alle ore 15:00). Finora la formazione di Mauro Chianese è sempre stata sconfitta, restando ancorata ai bassifondi della classifica: l'intento è quello di cercare di invertire il trend, seppur contro un avversario ostico. Ad arbitrare l'incontro sarà Edoardo Gianquinto della sezione di Parma coadiuvato dagli assistenti Stefano Girgenti di Firenze e Alessio Mauriello di Bologna.

Il Brindisi inoltre ha reso noto le info riguardo l'acquisto dei biglietti della gara. Di seguito il comunicato pubblicato dalla società tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che sono in vendita i biglietti per assistere al match di domani pomeriggio in casa del Sorrento valido per il quarto turno di Campionato del Girone H di Serie D. I ticket potranno essere acquistati online tramite il circuito go2.