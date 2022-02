Brutta caduta del Brindisi al Fanuzzi: il Sorrento passa in extremis per 2-0

Il Brindisi cade ancora dopo la sconfitta sul campo del Bitonto dello scorso 2 febbraio: il Sorrento infatti è riuscito a spuntarla per 2-0, allo stadio Fanuzzi che era rimasto imbattuto nelle precedenti gare contro Virtus Matino e Francavilla sul Sinni. Prima della partita è stato omaggiato Franco Chiriatti, ex calciatore del Brindisi scomparso di recente e fra i protagonisti della promozione in Serie C nel 1967/1968, col presidente Daniele Arigliano che ha consegnato un mazzo di fiori ai figli. Il primo tempo, terminato a reti bianche, è stato seguito da una ripresa dove gli ospiti alla fine hanno punito i biancazzurri proprio nel finale, prima con Mezavilla all'86' e Petito all'88'. Con questa sconfitta il Brindisi rimane ancora all'ultimo posto a quota 15 punti, assieme alla Virtus Matino e a 6 punti dal terzultimo posto.

BRINDISI: Cavalli; Romano (32’st Laneve) Spinelli Stranieri Colaci; Badjie Triarico (47’pt De Luca) Esposito (10’st Morleo) Silvestro; Lopez Trovè (17’st Meneses). A disp.: Cervellera, Sibilla, Alfano, Merito, Majore. All.: Nello Di Costanzo.

SORRENTO: Del Sorbo, Rizzo, Acampora, Virgilio, Cacace, Manco, La Monica (45’st Diop), Selvaggio (8’st Petito, 48’st Ferraro), Ripa, Tedesco (8’st Mezavilla), Gargiulo. A disp.: Volzone, Petrazzuolo, Molinini, Di Palma, Carrotta. All.: Renato Cioffi.

ARBITRO: Lipizer di Verona.

MARCATORI: 41’st Mezzavilla (S), 43’st Petito (S).

NOTE: Spett.150 circa, ammoniti Romano (B), Esposito (B), De Luca (B), Manco (S), Lopez (B).. Angoli: 3-2 per il Brindisi. Recupero: 3’pt; 5’st.;