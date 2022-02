Brindisi-Sorrento, Di Costanzo: "Consci delle nostre qualità, possiamo far risultato contro chiunque"

Dopo lo stop forzato della scorsa settimana per il rinvio della gara contro la Nocerina a causa di 6 tesserati biancazzurri positivi al Covid-19, il Brindisi è pronto a tornare in campo domenica 13 febbraio, quando allo stadio Fanuzzi ospiterà la Sorrento (ore 14:30). Un incrocio fondamentale, per cercare di riprendere a macinare punti salvezza, a seguito della sconfitta incassata contro il Bitonto nell'ultima partita disputata. A presentare la gara alla vigilia ci ha pensato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulla partita: "Domani torniamo a giocare tra le mura amiche dopo lo stop forzato di domenica scorsa; davanti al nostro pubblico, e con il loro supporto, tenteremo di riprendere sulla falsariga delle ultime due partite giocate in casa, dove abbiamo fatto bottino pieno. La squadra è consapevole che è necessario portare ulteriori punti alla sua classifica, che nonostante sia migliorata e con una gara in meno che dovremmo recuperare, ha sempre bisogno di essere rimpinguata per arrivare a raggiungere il nostro obiettivo. Sappiamo che affronteremo un’ottima squadra che è in buona salute,ma noi siamo consci delle nostre qualità e possibilità; la crescita che abbiamo avuto in questo periodo ci rende consapevoli che possiamo fare risultato con tutte le squadre, che siano esse di alta o bassa classifica".

Sulle condizioni della squadra:"Potrebbe esserci qualche defezione, ma tutti daranno il massimo per fare un’ottima partita. I giocatori vogliono dare una grande soddisfazione prima di tutto a se stessi, alla società e a tutta la tifoseria. Sappiamo che i nostri tifosi inciteranno la squadra dal primo all’ultimo minuto come hanno sempre fatto. Questa sarà la nostra arma in più da qui alla fine del campionato per raggiungere la salvezza.”