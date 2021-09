Brindisi, sorteggiato l'avversario per il turno preliminare della Coppa Italia di Serie D

La competizione prenderà il via ufficialmente domenica 12 settembre. I biancazzurri saranno di scena allo stadio Fanuzzi

La Lega Nazionale dilettanti ha reso noti gli abbinamenti del turno preliminare della Coppa Italia di Serie D, che prenderà il via domenica 12 settembre. La competizione prevede la gara secca per ogni fase: la finale si disputerà il 22 maggio 2022, a campo neutro. La squadra avversaria che il Brindisi affronterà nel turno preliminare sarà la Virtus Matino, calcio d'inizio fissato per ore 15:00 allo stadio Fanuzzi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi attraverso i propri canali ufficiali:

