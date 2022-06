Brindisi, Teodoro Arigliano ha acquisito il 5 per cento delle quote del club

Nuovo socio per il Brindisi. Teodoro Arigliano, fratello del presidente biancazzurro Daniele, ha acquisito il 5% delle quote del club. A render nota l'operazione è stata la stessa società che ha diramato un comunicato ufficiale, dove il presidente Arigliano ha rilasciato delle dichiarazioni: "L'ingresso in società di mio fratello Teodoro è solo un atto formale; sin da subito, infatti, è stato in prima linea per offrire il suo prezioso contributo al nostro progetto sportivo. A lui i migliori auguri di buon lavoro".