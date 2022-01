Brindisi, tre gli impegni nella seconda parte del mese: previsto un ritorno 'anticipato' in campo

Come noto, il campionato di Serie D dovrebbe riprendere il 23 gennaio, con la partenza fissata inizialmente per il 9 gennaio slittata a causa della situazione legata al Covid-19. Il ritorno in campo delle squadre pugliesi sarà dunque tra due settimana circa, anche se il Brindisi anticiperà la ripresa: tre gli impegni nella seconda metà del mese per gli uomini guidati da Nello Di Costanzo, che nelle ultime settimane hanno accolto sei volti nuovi arrivati dal mercato.

I biancazzurri infatti dovranno affrontare il recupero della diciassettesima giornata contro l'Audace Cerignola il prossimo 19 gennaio, allo stadio Fanuzzi (calcio d'inizio alle ore 14:30); quattro giorni dopo lo scontro diretto per la salvezza, sempre in casa, dove di fronte ci sarà la Virtus Matino. Il 30 gennaio invece al Fanuzzi arriverà il Francavilla sul Sinni.