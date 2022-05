Brindisi, Triarico: "Il nostro è un gruppo unito, abbiamo la carica giusta per raggiungere l'obiettivo"

Il Brindisi si prepara ad affrontare il rush finale di questa stagione con lo sguardo rivolto verso l'obiettivo salvezza. Altre quattro gare da affrontare in questo mese, per portare a casa un buon bottino di punti ed ottenere così la permanenza in Serie D: la prima tappa è fissata per mercoledì 4 maggio, quando allo stadio Fanuzzi arriverà il Lavello (ore 16:30). A dare una mano ai biancazzurri nelle prossime settimane ci sarà Vittorio Triarico, uno degli uomini con maggior esperienza nella rosa, che grazie alla sua verve ha dato un contributo in termini di risultati servendo ben 6 assist (gli ultimi 3 consecutivi) in 15 partite giocate. L'esterno classe 1989 ha fatto il punto sul momento generale della squadra.

"Sicuramente siamo un gruppo unito, è questa la nostra forza, una dote che ci sta permettendo di affrontare il girone di ritorno con quella voglia e quella carica giusta per raggiungere il nostro obiettivo -ha detto Triarico- Per questo penso che l'elemento principale di questa rincorsa è stato il gruppo. Siamo una squadra che ha fame, ha sempre voglia di fare risultato, questo è quello che mettiamo in campo ogni volta che scendiamo in campo".

Sulla quota salvezza: "Quest’anno la quota salvezza è molto alta, sinceramente non me l’aspettavo, ma guardando i risultati delle ultime dieci partite devo dire che ci può anche stare. Noi ovviamente cercheremo di farci trovere pronti per di raggiungere l’obiettivo al più presto".