Brindisi, ufficiale l'arrivo del difensore Nicolas Dagata

Il Brindisi ha messo a segno un'altra operazione in entrata puntellando la difesa con l'arrivo del difensore centrale Nicolas Dagata. Il classe 2002 è reduce dall'esperienza con l'Unitas Sciacca, formazione dell'Eccellenza siciliana. In precedenza il prodotto del vivaio del Banfield ha vestito la maglia del Rotonda in Serie D.

Brindisi, il comunicato ufficiale sull'arrivo di Nicolas Dagata

SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Nicolas Dagata, difensore argentino classe 2002 cresciuto nelle giovanili del Banfield, club della massima serie Argentina.

Giunto in Italia, Dagata ha prima indossato la maglia del Rotonda, in serie D, per poi approdare all'Unitas Sciacca, club che milita nel campionato di Eccellenza.