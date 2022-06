Brindisi, ufficiale: Vincenzo Minguzzi è il nuovo direttore sportivo

Arrivata la decisione del Brindisi riguardo l'incarico di direttore sportivo, rimasto vacante dopo l'addio di Nicola Dionisio. Sarà Vincenzo Minguzzi il nuovo ds, a partire dal prossimo primo luglio. L'ex Carrarese, Grosseto, Teramo, Pisa e Lecce ha superato la concorrenza e alla fine ha trovato l'accordo con la società biancazzurra.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi è lieta di comunicare, a decorrere dal 1 Luglio 2022, l'inserimento nel proprio organigramma societario di Vincenzo Minguzzi in qualità di nuovo direttore sportivo. Ex Carrarese, Grosseto, Teramo, Pisa e Lecce, ha ottenuto una promozione in Serie B con il Grosseto e due in Lega Pro con Viterbese e Pisa. Il nuovo ds verrà presentato alla Stampa nella giornata di lunedì. Maggiori dettagli in merito all'orario della conferenza verranno forniti nelle prossime ore. Buon lavoro, direttore.