Brindisi, venerdì si terrà la presentazione delle maglie per la stagione 2022/2023

SSD Brindisi comunica che Venerdì 23 Settembre alle ore 11.00 la sala conferenze “Guadalupi” della sede di Confindustria Brindisi di Corso Garibaldi 53, ospiterà la presentazione delle maglie da gara per la Stagione Sportiva 2022/2023. Interverranno il Presidente di Confindustria Brindisi Dott. Gabriele Menotti Lippolis, il Presidente del Brindisi Calcio Daniele Arigliano, una delegazione della dirigenza biancazzurra e, in rappresentanza dello Sponsor Tecnico Mizuno,Marco Cascarano della Cascarano Store. L’evento è riservato alla sola presenza degli organi di informazione, i tifosi biancazzurri potranno seguire la presentazione delle nuove maglie gara in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale del Brindisi Calcio.

Fonte: comunicato ufficiale Brindisi