Brindisi-Virtus Matino, calcio d'inizio alle 20:00. Tutte le info sulla prevendita

Il match valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia di Serie D avrà luogo domenica 12 settembre, al Fanuzzi

Aperta la prevendita per i biglietti del match Brindisi-Virtus Matino, valevole per il primo turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Il confronto avrà luogo allo stadio Fanuzzi, alle ore 20:00, domenica 12 settembre. Il Brindisi ha spiegato la modalità d'acquisto dei tagliandi.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi sui propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica che il match di domenica 12 Settembre contro la Virtus Matino, valido per il primo turno preliminare di Coppa Italia, si disputerà alle ore 20.00 presso lo Stadio "Fanuzzi". Sarà possibile acquistare i biglietti da questo pomeriggio presso la Sala Stampa del "Fanuzzi" e da domani, Venerdì 10 Settembre, dalle 9 alle 13 e dalle 16:30 alle 20, presso lo Store L'Aspirapolvere di Via Aldo Moro 127 a Brindisi, il centro BetItaly di Via Andrea Bafile, 37.

CURVA= 6 EURO;

GRADINATA= 9 EURO;

TRIBUNA LATERALE E CENTRALE= 11 EURO.

Ingresso Gratuito per i portatori di Handicap e per il loro accompagnatore;

Ingresso gratuito per gli U10 accompagnati da un adulto in possesso del biglietto.

(Foto Brindisi pagina Facebook)