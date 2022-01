Brindisi, Di Costanzo: "Contro la Virtus Matino abbiamo messo il cuore, ci teniamo stretti i tre punti"

Per il Brindisi è stata una domenica dolce, quella dove si è disputata la diciannovesima giornata del campionato di Serie D, girone H. I biancazzurri infatti hanno ritrovato la vittoria, la prima allo stadio Fanuzzi, contro la Virtus Matino. Uno scontro diretto per la salvezza che non bisognava sbagliare per alimentare la speranza di raggiungere l'obiettivo. A commentare la partita è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulla prova. "Forse questa è stata la partita più brutta, ma finalmente è arrivata la prima vittoria. Mercoledi incontravamo una corazzata che oggi ha vinto bene a Sorrento. Abbiamo fatto fatica anche oggi ma siamo riusciti a mettere in campo tutto il nostro cuore".

Sulle condizioni della squadra: "Spero di poter recuperare nel tempo tutti i calciatori che al momento non sono al top. Ci teniamo stretti questi tre punti contro una squadra che non ha mollato mai".