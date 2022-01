Brindisi, Di Costanzo: "Contro la Virtus Matino è una sfida importante, i ragazzi vogliono riscattarsi"

Dopo il recupero della dicassettesima giornata, dove è arrivata una sconfitta per 4-0 contro il Cerignola, il Brindisi ha in programma un altro impegno allo stadio Fanuzzi: domenica 23 gennaio i biancazzurri ospiteranno la Virtus Matino in un delicato scontro diretto per la salvezza. A presentare la sfida nel pre-partita è stato il tecnico Nello Di Costanzo.

Sulla sfida: "È una partita molto importante per noi, purtroppo non ci arriviamo nelle migliori condizioni come squadra, abbiamo fatto fronte a diversi infortuni, poi alcuni calciatori rientrano dopo essersi negativizzati al Covid-19 e quindi non sono nelle migliori condizioni".

Sulle scelte: "Comunque quelli che scenderanno in campo domani, a prescindere dalle problematiche dell’organico, daranno il massimo e vorranno anche riscattarsi dalla brutta prestazione di Mercoledì scorso contro il Cerignola “.