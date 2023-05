Olimpia Francavilla battuto ai rigori: al Brindisi Fc il titolo provinciale under 15

BRINDISI – Ancora una soddisfazione in casa Brindisi Fc. A regalarla stavolta sono stati i ragazzi dell’under 15, che hanno vinto il titolo provinciale battendo ai calci di rigore l’Olimpia Francavilla, dopo aver chiuso i tempi regolamentari e supplementari sul 2-2.

La squadra allenata da mister Fabio Marangio ha chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-0. Nel secondo tempo l’Olimpia Francavilla agguanta in extremis. Il risultato non cambia durante i supplementari. Ai rigori grande protagonista il portiere del Brindisi, che para tre penalty.

Grande la soddisfazione di Mister Marangio: "Siamo molto felici per aver vinto il titolo provinciale U15 - afferma il tecnico - con una rosa composta da ragazzi del 2008/2009”. “Desidero condividere questa gioia con il mio staff – afferma ancora l’allenatore - composto da Maurizio De Pascalis, il direttore Mario Bassi ed il dirigente accompagnatore Jacopo Sticchi. Questo è un significativo momento di crescita per noi".

I giocatori del Brindisi under 15: Andrea Bevilacqua, Mattia Giannotti, Cristian Milli, Matteo Antonicelli, Luigi Giuseppe D’Agnano, Cristian De Stefano, Jacopo Candido, Cristian Cocciolo, Francesco Torsello, Simone Bernardi, Diego Saracino, Samuele Ferrari, Alberto Carone, Aurelio Carone, Ivano Capriati, Andrea Lomascolo, Alessandro De Stradis, Luigi Ferrara, Andrea Mangiatordi, Cristian Lovecchio, Lorenzo Pierri, Elia Canestrari, Benito Corvaglia, Lorenzo Fusco, Jacopo Bassi.