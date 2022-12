I brindisini Tateo e Narcisi i migliori procuratori calcistici di Serie B e C

Migliori procuratori dei campionati di Serie B e C. Gli agenti Fifa Giovanni Tateo e Vleriano Narcisi, entrambi brindisini, sono stati premiati per il quarto anno consecutivo. I due sono fondatori della GiòSport Soccer Management, società che dal 2019 opera nel mondo del calcio e che rappresenta più di 100 calciatori in tutta Italia. Si è svolta ieri l’undicesima edizione del Festival del Calcio- La notte degli Oscar del Calcio Italiano - Italian Football Awards , ideato da Donato Alfani e andato in scena all’Araba Fenice & Hotel Resort di Altavilla Silentina (Salerno), che ha visto protagonisti i migliori atleti e professionisti del settore calcistico, con il patrocinio del Coni, Leghe, Aia, Ordine dei Giornalisti Nazionale e il Comune di Altavilla Silentina.

Giovanni Tateo ha ricevuto nella giornata di ieri il premio di miglior procuratore calcistico della serie B e pur avendo già ricevuto nei tre anni precedenti lo stesso riconoscimento per la serie C. Spiega con grande emozione: “Essere premiati per la quarta volta e ricevere due premi nello stesso anno, rappresenta un ulteriore conferma del grande lavoro che stiamo facendo io Valeriano, grazie anche ai nostri collaboratori Alessandro Giardino, Francesco Della Rocca e l’avvocato Annalisa Rosetti". E chiosa “quando ho iniziato 20 anni fa mi sentivo un pesce fuor d’acqua, ma avevo fame, quella fame che contraddistingue noi brindisini rendendoci unici, così lavorando duramente con professionalità, correttezza, umiltà e la convinzione di arrivare in alto, sono riuscito a vincere le sfide che il mondo del calcio mi ha lanciato”.

Valeriano Narcisi prosegue sulla stessa scia del suo socio Giovanni Tateo, laureandosi anche lui per terza volta consecutiva, miglior procuratore della serie C e dichiara: “Facciamo tanti sacrifici, togliamo spazio alla famiglia e agli amici, ma quando raggiungiamo risultati importanti, ci rendiamo conto che il lavoro profuso con impegno e passione, ripaga e questi riconoscimenti ne sono la conferma”. Aggiunge l’agente: ”Sapevamo di poter raggiungere livelli importanti sin dal principio, perché tra me e Giovanni esiste, ormai da tantissimi anni, una grande intesa basata sul rispetto reciproco e sulla serietà, che rappresentano il vero motore di spinta verso gli obiettivi resi più raggiungibili grazie anche ai nostri collaboratori Francesco Della Rocca e Alessandro Giardino e la nostra legale Annalisa Rosetti”.

I due Agenti Fifa concludono con un pensiero comune che riguarda il futuro: “Desideriamo raggiungere traguardi sempre più importanti, abbiamo ancora tanta fame e continueremo a lavorare con lo stesso impegno e la professionalità che ci ha contraddistinto in questi anni, tanti sono gli obbiettivi che ancora ci aspettano”. Ormai la GiòSport Soccer Management, rappresenta una realtà consolidata nella Legapro, dimostrando di poter rappresentare al meglio i più grandi talenti calcistici della serie B e C e non solo, tanti sono i Top player di varie categorie presenti nel protfolio dei due Agenti Fifa che a giudicare dai risultati raggiunti in questi anni si faranno sentire a gran voce anche nei prossimi.