Calcio a 5, Taccone nuova conferma nel Football Latiano per il campionato di serie B

LATIANO - E’ Antonio Taccone la nuova conferma in casa Football Latiano in vista del prossimo campionato di serie B di futsal che prenderà il via a ottobre. Va via via definendosi il roster che nelle prossime ore inizierà la preparazione precampionato per un’annata da vivere con la voglia di crescere e migliorarsi. In questa stagione da neo promossa, Taccone cercherà di trasmettere quelli che sono stati i capisaldi del salto di categoria.

Ma, nello specifico, spiega i motivi della permanenza a Latiano. “Ho deciso di rimanere qui per due motivi: il primo per la societá che l’anno scorso mi ha dimostrato tanto affetto e non mi ha fatto mai mancare nulla. Il secondo per l’onore di giocare in serie B per la prima volta. Sarà un campionato nuovo, con squadre che onestamente conosco poco. Ma da quello che vien detto dagli addetti ai lavori, il livello sarà livellato verso l’alto. Conoscendo il presidente e la sua voglia di far bene, sta allestendo una squadra competitiva pronta a dare filo da torcere a tutti. Saremo la new entry del girone, sono certo che faremo parlare di noi anche quest’anno”.

Taccone è quindi al secondo anno nel Latiano. In carriera ha iniziato nell’Alberto calcio a 5 San Pietro Vernotico dove insieme al mister Giordano Marelli è protagonista di un campionato indimenticabile con l’under 21 raggiungendo le fasi finali nazionali e le prime presenze in C1 con la prima squadra. Dopo la retrocessione in C2 prosegue con la maglia sampietrana prima di ritrovare mister Marelli nel Futsal Win Time, inframmezzata da un’esperienza nel Futsal Lecce, vincendo il campionato e approdando in C1. Poi il trasferimento nel futsal Brindisi e nell’Aradeo calcio a 5. Qui gioca la migliore stagione. Ma la vera ciliegina sulla torta arriva nel Football Latiano, dove ritrova lo storico Giordano Marelli e con il quale vince il campionato e potrà giocare in Serie B.