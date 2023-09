Calcio a 5, tutto pronto per Football Latiano-Futsal Lecce: partita a porte aperte

LATIANO - Primo test congiunto della stagione per il Football Latiano, al termine della prima settimana di preparazione. I ragazzi di coach Giordano Marelli saranno impegnati contro il Futsal Lecce, team impegnato nel campionato di C2, nella giornata di sabato alle 15 al Pala Da Vinci di Brindisi. Gli appassionati potranno vedere per la prima volta i ragazzi rossoblù all’opera, in quanto il test sarà a porte aperte. Al netto dei ragazzi che stanno svolgendo la preparazione e l’allenamento differenziato, questi saranno i ragazzi all’opera: Giuseppe Costantini, De Brasi, Molfetta, Antonio Costantini, Conte, Evangelista, Taccone, Misuraca, Prestileo, Caggiano. De Marco, D’Ancona.