Calcio a 7, la Eurosport Brindisi si laurea campione d'Italia a Rimini

Si sono concluse domenica (11 giugno) presso il Garden Sporting Center di Rimini le finali nazionali per società del settore calcio di Asi (Associazioni sociali sportive e sociali Italiane), evento che ha portato nel capoluogo della riviera romagnola il meglio del calcio amatoriale italiano. Un grandissimo risultato è stato raggiunto dalle associazioni sportive rappresentanti il Comitato provinciale Ai di Brindisi.

La Eurosport di Brindisi si è laureata campione d’Italia per la disciplina del calcio a 7, confermando una crescita e un consolidamento tecnico in questa disciplina. Vittoria nella finale contro la Olympique Marcianise di Caserta con il risultato di 5-3. Il Comitato provinciale Asi porge i "complimenti ai ragazzi guidati brillantemente dal capitano Mattia Rillo.

Sfortunata la gara invece per le ragazze della Gsd Fasano (nella foto sopra), che hanno perso in finale per il primo e secondo posto con le ragazze della Spartak San Nicola di Caserta con il risultato di 3-1. Dicono dal Comitato provinciale Asi: "Va riconosciuto alle ragazze guidate dal mister Maristella Mastrogiovanni gli onori sportivi da parte delle vincitrici casertane che hanno tenuto testa sino agli ultimi minuti della partita di finale".

Alla cerimonia di premiazione delle squadre e dell’intera manifestazione è stato presente il presidente nazionale Asi e sottosegretario di Stato al Mise, Claudio Barbaro.