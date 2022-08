La Cedas Avio Brindisi conquista l'accesso nel campionato di Promozione

BRINDISI - La Cedas Avio Brindisi scrive una nuova e importante pagina della sua storia con la conquista dell'accesso nel campionato di Promozione. Il comitato regionale pugliese ha infatti ufficializzato i ripescaggi per completare gli organici nel secondo campionato regionale calcistico e la formazione brindisina raggiunge per la prima volta questo traguardo dopo aver scalato in solo sei anni i campionati dilettantistici dalla terza categoria fino a raggiungere ora la Promozione portando avanti sempre la sua linea di valorizzazione dei propri ragazzi completando il lavoro svolto dalla scuola calcio e dal settore giovanile con l'approdo ad una prima squadra che offra una importante opportunità ai giovani atleti brindisini.

Obiettivo confermato anche nel campionato di Promozione con l'ingresso in rosa di cinque atleti classe 2005 protagonisti lo scorso anno nel campionato Allievi-Under 17 ed uno classe 2006, molti dei quali con alle spalle un esperienza decennale con la maglia Cedas e che hanno scelto di continuare insieme questo cammino.

Un risultato raggiunto grazie ad un percorso di crescita, programmazione, lungimiranza e ambizione che ovviamente vede in questo traguardo solo un nuovo passaggio nella lunga storia ultra trentennale della società brindisina che guarda al futuro.

A mister Piero Caputo ora il compito di scrivere una nuova pagina fatta di passione e concretezza della Cedas Avio Brindisi che in silenzio, senza proclami, come confermato dal suo motto (tacite sed fortiter), dimostra la sua forza.

La rosa a disposizione del neo tecnico brindisino ha già iniziato da lunedì, presso il centro sportivo Cedas Avio Brindisi nel quartiere Sant'Elia, la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione con la voglia e l'entusiasmo di dimostrare anche nel campionato di Promozione le qualità della sua giovane squadra.