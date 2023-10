Promozione Puglia: al Carovigno il derby con il Ceglie, crolla ancora la Cedas

Gioisce per la prima volta il Carovigno, nuova sconfitta invece per la Cedas Avio Brindisi. Queste le sentenze emesse nell'ottava giornata del campionato di Promozione pugliese, girone B, riguardo le squadre brindisine impegnate in campo.

I rossoblù hanno trovato la prima vittoria della stagione, nel derby contro il Ceglie (guidato per la prima volta in panchina dal tecnico Lorenzo Passalacqua): un successo che accorcia le distanze in classifica e che è valso allo stesso modo il secondo ko di fila per i gialloblù. La Cedas invece resta sempre più sola, in fondo alla graduatoria, a causa del tris del Grottaglie che già nel primo tempo aveva già messo una seria ipoteca sulla gara

Grottaglie-Cedas Avio Brindisi 3-0 [Mur al 2', Sanyang al 38', Sowe al 78']

Carovigno-Ceglie 1-0 [Bari]

Promozione Puglia 2023/2024, la classifica del girone B

Leverano 19 (punti) Grottaglie 19 Galatina 16 Copertino 15 Taurisano 15 Rinascita Refugees 14 Virtus Locorotondo 12 Polisportiva Galatone 10 Atletico Tricase 8 Ceglie 8 Veglie 6 Talsano 6 Carovigno 5 Cedas Avio Brindisi 0

(classifica in aggiornamento)