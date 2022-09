Brindisi entusiasmante: schiacciato il Bitonto nell'esordio casalingo

BRINDISI - Impeccabile l'esordio casalingo del Brindisi. Nella seconda giornata del campionato di Serie D (girone H), la squadra di mister Danucci ha battuto in scioltezza (4-1) il Bitonto, bissando il successo conquistato sette giorni fa in casa del Francavilla in Sinni. I biancazzurri, passati in vantaggio dopo appena quattro minuti con Dammacco, hanno avuto un piccolo sbandamento solo al 18', quando si sono fatti bucare dagli ospiti. Da quel momento in poi, la supremazia del Brindisi è stata schiacciante. Oltre alle reti realizzate, capitan D'Annna & co. hanno costruito altre occasioni ancora, esprimendo un gioco brillante davanti ai circa 1500 spettatori presenti sugli spalti dello stadio Fanuzzi. Unica nota stonata in una giornata da incorniciare, le pessime condizioni di quel che resta del terreno di gioco, dove ciuffi di erba si alternavano a chiazze di terra. Da quanto apprreso, a giorni dovrebbero partire i lavori per ripristinare il manto erboso, restituendo al Fanuzzi un campo degno di tal nome. Domenica prossima, intanto, impegno in casa del Gravina per il Brindisi.

Primo tempo

Arrembante l’avvio del Brindisi. Dopo un paio di minuti Dammacco spreca una ghiotta occasione davanti al portiere avversario Figliola. Al 4’, lo stesso Dammacco si riscatta. L’attaccante stoppa la sfera all’altezza del dischetto e di destro non lascia scampo a Figliola, portando i suoi in vantaggio. Ma gli ospiti reagiscono e al 18’ pareggiano con il gol dell’ex messo a segno dall’ex Loris Palazzo, capitano dei biancoverdi, servito da Riefolo.

Al 30’ Santoro, al limite dell’area piccola, elude un difensore con un avversario e al volo realizza un gran gol, ma è tutto inutile perché l’assistente di linea annulla l’azione per fuori gioco. Allo stesso Santoro viene annullata un’altra marcatura, sempre per fuorigioco, al 35’, al culmine di una pregevole azione. Il Brindisi continua a spingere. Al 42’ Baldan, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, calcia al volo da posizione ravvicinata, ma centra in pieno il portiere. Occasione analoga capita al 44’ a D’Anna. Il primo tempo non regala altre emozioni.

Secondo tempo

Anche in avvio di ripresa il Brindisi cinge d’assedio il Bitonto. La pressione porta i suoi frutti al 6’, quando Santoro (foto in alto), servito da D’Anna, a tu per tu con Figliola, lo supera con un dribbling secco e insacca a porta vuota, realizzando la rete del 2-1. Il Bitonto non riesce ad opporre alcuna resistenza.

Al 18’ è ancora Santoro ad andare a Segno, con una bordata da distanza ravvicinata perfora per la terza volta la porta difesa da Figliola.Il Brindisi dilaga. Al 26' Di Piazza, entrato in campo da pochi minuti al posto di D'Anna, con un morbido tocco d'esterno manda la palla in buca d'angolo, servendo il definitivo poker.

Il tabellino

BRINDISI 4

BITONTO 1

BRINDISI (4-2-3-1): Vismara; Valenti Sirri Baldan Esposito; Zampa (29’st De Lucas) Cancelli; Palumbo (31’st De Rosa) Dammacco (37’st Minaj) D’Anna ( 19’st Di Piazza); Santoro (31′ st Triarico). A disp.: Oliveto, Santochirico, Gorzelewski, Minaj, Stuciuc. All.: Ciro Danucci .

BITONTO (): Figliola; Gianfreda (18’st Taurino) Silletti Guarnaccia; Riefolo Mariani Cutrone (36’pt Clemente) Mosciatello Chiaradia (18’st Losavio); Maffei (18’st Figliola) Palazzo (25’st Acella). A disp.: Petracca, Petrignani, Consonni, Montagiolo. All.: Valeriano Loseto.

ARBITRO: Francesco Zago di Conigliano Veneto.

GUARDALINEE: Stefano Vito Martinelli di Potenza; Marco Roncari di Vicenza; .

MARCATORI: 6’pt Dammacco (BR), 18’pt Palazzo (BT), 7’st 18st Santoro (BR), 24’st Di Piazza (BR).

AMMONITI: 25’pt Moscitiello (BT), 20’st Cancelli (BR).

ESPULSO:

NOTE: Spett.: 1.000 circa. Angoli: – per il . Recupero: 2’pt; 5’st.