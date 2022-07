Calciomercato Brindisi, ceduto Giuseppe Lopez: l'attaccante va al Martina

Dopo aver annunciato gli innesti dell'esterno offensivo Lamin Bittaye, del trequartista Francesco Palumbo, del difensore Mauro Sepe e del centravanti Domenico Santoro, il Brindisi ha reso nota una cessione: l'attaccante Giuseppe Lopez ha infatti salutato a titolo definitivo i biancazzurri e si è accasato al neopromosso Martina. Giunto a fine dicembre dal Città di Mola, formazione del girone A dell'Eccellenza pugliese, Lopez è stato tra i protagonisti della cavalcata verso la salvezza del Brindisi mettendo a segno 6 gol e 2 assist in 19 presenze. Recita così il comunicato pubblicato dal club sui propri canali ufficiali: "SSD Brindisi comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Giuseppe Lopez all' ASD Martina Calcio. A Lopez i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera".