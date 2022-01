Brindisi, per il centrocampo presi i giovani Schirone e Desiderato

Due nuovi arrivi in casa Brindisi, entrambi per il centrocampo. La società ha annunciato gli arrivi di Christian Schirone e Saverio desiderato, entrambi under (rispettivamente classe 2002 e classe 2003). Schirone, in grado di essere utilizzato anche sulla fascia sinistra, ha iniziato l'annata in corso al Biancavilla, nel girone I della Serie D, totalizzando 7 presenze e un gol; Desiderato invece è un centrocampista centrale ed è stato prelevato dal settore giovanile del Monopoli.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

Schirone Christian,centrocampista classe 2002, proveniente dal Biancavilla che nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Vibonese, Assisi subasio e Gubbio U19.

Desiderato Saverio, centrocampista classe 2003, proveniente dal settore giovanile del Monopoli.