Brindisi, arriva il terzino sinistro Christian Colaci. Torna in biancazzurro Alessandro De Luca

Un nuovo arrivo e un ritorno per il Brindisi. La società biancazzurra ha annunciato l'acquisizione del terzino classe 2003 Christian Colaci, che ha iniziato la stagione in corso al Bitonto totalizzando 14 presenze tra campionato e Coppa Italia di Serie D. Allo stesso tempo il centrocampista Alessandro De Luca giocherà di nuovo in Puglia, dopo aver trascorso una breve parentesi al Nuova Florida (2 presenze); De Luca aveva iniziato l'annata al Brindisi, per un totale di 15 partite disputate tra campionato e Coppa Italia.

Di seguito il comunicato del Brindisi pubblicato tramite i propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Christian Colaci, terzino sinistro classe 2003, proveniente dal Bitonto e cresciuto nelle giovanili del Bari.

Contestualmente si annuncia il ritorno in casa biancazzurra del centrocampista Alessandro De Luca, rientrato alla corte di Mister Di Costanzo dopo il passaggio al Nuova Florida.