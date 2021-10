Brindisi, per la difesa ingaggiato Nallo. Aggregato al gruppo Merito

Due nuovi rinforzi in casa Brindisi. La società biancazzurra ha infatti comunicato l'ingaggio del difensore Nicolas Nallo, classe 2002: reduce dall'esperienza in Serie D col San Luca, in carriera ha vestito anche le maglie del Cjarlins Muzane e del Rieti. Nallo andrà a coprire il buco lasciato dall'infortunio del centrale Simone Siciliano, che nei giorni scorsi si è operato al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore. Non solo, perchè il tecnico Mauro Chianese avrà a disposizione il centrocampista Leon Merito, il centrocampista classe 1983 è stato infatti aggregato al gruppo. Per Merito questa sarà la quinta stagione con la maglia del Brindisi, essendo arrivato nel 2017. Domenica 3 ottobre impegno in trasferta nella terza giornata del girone H della Serie D, sul campo della Nocerina.

Di seguito il comunicato del Brindisi pubblicato sui propri canali ufficiali:

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Nallo Nicolas, difensore classe 2002 che nelle passate stagioni ha vestito le maglie del Rieti in Serie C, ASD Cjarlins Muzane e San Luca in serie D.

Si comunica inoltre che il calciatore Leon Merito, alla quinta stagione in biancazzurro, si è aggregato al gruppo ed è già a disposizione di Mister Chianese.