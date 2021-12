Calciomercato Brindisi, arrivano cinque nuovi calciatori

Il Brindisi si rafforza in vista della seconda parte di campionato annunciando l'arrivo di ben cinque calciatori. La società ha fornito al tecnico Nello Di Costanzo nuovi innesti per ogni reparto della squadra: per la porta ingaggiato l'estremo difensore classe 2001 Stefano Carriero, ex tra le altre del Taranto, e proveniente dal Vastogirardi così come il difensore Nicola Semeraro (classe 2002). A centrocampo il volto nuovo è l'esperto esterno Vittorio Triarico, classe 1989, arrivato dal Bitonto. Riguardo l'attacco invece sono due gli innesti: Giuseppe Lopez, classe 1997, proveniente dal Città di Mola e il classe 1998 Sebastian Meneses che ha iniziato la stagione in corso con la Virtus Matino.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Brindisi tramite i propri canali ufficiali.

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei seguenti calciatori:

Carriero Stefano,portiere classe 2001, proveniente dal Vastogirardi, cresciuto nelle giovanili del Benevento, nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Agnonese, Picerno, Cerignola e Taranto.

Semeraro Nicola, difensore classe 2002, proveniente dal Vastogirardi, cresciuto nelle giovanili del Lecce, nelle passate stagioni ha vestito la maglia del Francavilla in Sinni.

Lopez Giuseppe, attaccante classe 1997, proveniente dal Città di Mola, nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Aurora Alto Casertano, Fasano, Sanbuceto, United Sly, Martina Calcio, Team Altamura, Cassino e Bari.

Triarico Vittorio, centrocampista classe 1989, proveniente dal Bitonto, nelle passate stagioni ha vestito le maglie di Monopoli, Bisceglie, Matera, Virtus Francavilla, L’Aquila, Lecce, Campobasso, Paganese, Taranto e Crotone.

Meneses Sebastián, attaccante classe 1998, proveniente dalla Virtus Matino, che in passata ha vestito la maglia dell’Otranto.