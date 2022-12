Calciomercato Brindisi, rinforzo per l'attacco: ecco Francesco Felleca

Non solo Winston Ceesay. Il Brindisi in giornata ha ufficializzato l'arrivo dell'attaccante Francesco Felleca, che aveva iniziato la stagione al Seregno (girone B della Serie D) mettendo a segno 4 gol in 14 presenze raccolte tra campionato e Coppa Italia Serie D. Il classe 1998 è un autentico jolly offensivo, infatti può ricoprire tranquillamente il ruolo di ala (spesso è stato utilizzato sulla fascia destra) oltre che quello di punta centrale. Nella scorsa annata ha militato nella Casertana, con cui ha messo a referto 27 presenze e 6 gol; nel 2017/2018 ha vestito la maglia del Rende nel girone C della Serie C (11 presenze e una rete). Felleca e lo stesso Ceesay si sono già allenati per la prima volta assieme alla squadra.