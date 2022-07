Brindisi, ecco il secondo colpo: ingaggiato Crocefisso Cancelli

Secondo colpo in entrata per il Brindisi, dopo l'ingaggio di Alex Sirri. La società biancazzurra ha finalizzato l'acquisizione di Crocefisso Cancelli, centrocampista classe 1999 reduce dall'esperienza triennale al Nardò (per lui 92 presenze, 3 gol e 7 assist). Nella stagione 2020/2021 è stato guidato da Ciro Danucci, attuale tecnico del Brindisi; Cancelli è un calciatore duttile, in grado di ricoprire i ruoli di mediano, centrocampista centrale e all'occorrenza terzino destro.

Crocefisso Cancelli al Brindisi, il comunicato dei biancazzurri

SSD Brindisi comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Crocifisso Cristian Cancelli, centrocampista classe 1999 cresciuto nelle giovanili del Lecce che nella passata stagione ha indossato la maglia del Nardó.