Calciomercato Brindisi, un under per la porta: ecco Paolo Vismara

Rinforzo under per la porta del Brindisi: in biancazzurro è arrivato l'estremo difensore classe 2003 Paolo Vismara, reduce dall'esperienza nella formazione Primavera del Torino, dove ha totalizzato 6 presenze tra campionato e Coppa Primavera (contando anche 3 gettoni in forza con l'Under 18). Dal 2018 al 2021 ha fatto parte del settore giovanile dell'Atalanta, in particolare dell'Under 17-B, dell'Under 18 (11 presenze) e della Primavera 1.

Calciomercato Brindisi, il comunicato ufficiale sull'ingaggio di Paolo Vismara

SSD Brindisi comunica di aver provveduto al tesseramento di Paolo Vismara, portiere classe 2003 cresciuto nel settore giovanile dell'Atalanta e che nella passata stagione ha vestito la maglia del Torino Primavera.

