Calciomercato Eccellenza: Ostuni, per la mediana c'è il ritorno di Vincenzo Molfetta

Una vecchia conoscenza per rinforzare la mediana. L'Ostuni ha infatti annunciato l'innesto del centrocampista classe 1998 Vincenzo Molfetta: per lui si tratta di un ritorno visto che ha già vestito la maglia gialloblù nel 2019/2020 e nel 2020/2021; Molfetta, che ha iniziato questa annata in forza al Sava, ha giocato anche per il Mesagne e per la Deghi Calcio. Il calciatore è a disposizione per il prossimo impegno, quello di domenica 5 dicembre contro la Virtus Mola.

