Calciomercato Fasano, biancazzurri attivi nelle ultime ore tra conferme e nuove arrivi

Nelle ultime ore il Fasano si è dimostrato molto attivo sul mercato. Il club del presidente Franco D'Amico infatti ha arricchito la rosa per la prossima stagione con altre tre pedine: nello specifico i biancazzurri hanno annunciato due conferme e un nuovo arrivo.

Giorgio Bernardini continuerà a guidare dal campo il Fasano. Il centrocampista classe 1998 disputerà la sua sesta stagione consecutiva e vestirà ancora i gradi di capitano: Bernardini è approdato in squadra nel 2017 aiutandola a vincere il campionato di Eccellenza; poi l'avventura in Serie D dall'annata successiva, dove è riuscito pian piano a ritagliarsi un ruolo di primo piano: finora sono state 114 le presenze totalizzate, accompagnate da 8 gol (di cui 4 nel 2021/2022) e 6 assist.

Permanenza anche per un altro elemento fondamentale per il Fasano, ossia Ignazio Battista. L'attaccante classe 1997 sarà a disposizione del tecnico Ivan Tisci dopo la stagione scorsa, nella quale ha segnato 6 gol e servito 4 assist in 36 presenze; arrivato dalla Torres nell'estate 2021, Battista ha raccolto 7 presenze in Serie B con la maglia della Ternana (2016/2017), per poi iniziare la militanza in Serie C alla Viterbese, al Matera, al Gubbio e alla Vibonese.

Calciomercato Fasano, ecco il portiere Alberto Dima: "Mi piace il progetto di questa società"

Alberto Dima è invece è il rinforzo per la porta dei biancazzurri. L'estremo difensore classe 2004, nel corso della carriera, si è allenato con la prima squadra della Goleador Melendugno (Prima Categoria 2019/2020) e successivamente ha giocato nelle giovanili dell'ASD Fabrizio Miccoli: poi il passaggio a Lecce, dove ha militato nell'Under 17 e nella Primavera: "Ho scelto Fasano rifiutando altre proposte - ha dichiarato Dima tramite una nota ufficiale del club - perché mi piace il progetto di questa società che ha sempre valorizzato i giovani. Il girone H di serie D è molto competitivo, me ne ha parlato il mio amico e collega Antonino Viola che l’ha affrontato con il Molfetta, risultando uno dei migliori della categoria. Per quanto mi riguarda ho tanta voglia di migliorare, da questa stagione mi aspetto una crescita personale e di far bene per la squadra”.