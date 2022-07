Fasano, confermato il difensore Ivo Quaranta

Ivo Quaranta vestirà ancora la maglia del Fasano. Il difensore centrale classe 2001 infatti sarà a disposizione del tecnico Ivan Tisci per la stagione 2022/2023, dopo che era approdato in biancazzurro nella seconda parte dell'annata scorsa dalla Cavese: per lui, in totale, 3 presenze. Nel corso della carriera Quaranta ha vestito le maglie della Cremonese, disputando il campionato Primavera 2a (9 presenze) e del Foggia, con cui ha militato nel torneo Primavera 2b mettendo a referto 13 presenze. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, in rosanero è arrivato a giocare per l'Under 17 (19 presenze e 2 reti).

Ivo Quaranta confermato al Fasano, le parole del difensore

Tramite una nota ufficiale rilasciata dal club, Quaranta ha espresso tutta la sua felicità per aver ottenuto la permanenza nel club del presidente Franco D'Amico: “Sono felice per la conferma, spero che questa stagione sia quella del rilancio per me dopo una molto sfortunata. Nella scorso campionato non sono riuscito a dare il mio contributo per una serie di infortuni, tra cui una lesione all’adduttore. Per questa stagione spero innanzitutto di stare bene e poi di ritagliarmi il mio spazio. Ho parlato con mister Tisci. Mi ha detto che si parte tutti da zero, che non guarda alla carta d’identità dei giocatori e che gioca chi merita”.