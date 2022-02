Fasano, ingaggiato l'attaccante Gaston Semenzin. Saluta invece Luigi Calemme

Colpo del Fasano per quanto riguarda l'attacco. La società ha infatti annunciato l'arrivo della punta Gaston Semenzin, classe 1998. Semenzin proviene dal ReggioMediterranea, con cui ha giocato 17 partite tra campionato e coppa arrivando a mettere a referto 6 reti; contestualmente i biancazzurri salutano l'attaccante Luigi Calemme, accasatosi al Matese (formazione del girone F della Serie D). Per lui finora 16 presenze e un gol.

Di seguito il comunicato pubblicato dal Fasano tramite i propri canali ufficiale, dove Semenzin ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo calciatore dei brindisini:

Un arrivo e una partenza in casa biancazzurra. Vestirà la maglia dell'U.S. Città di Fasano l'attaccante Gaston Semenzin. Argentino, nato il 15 settembre 1998 a Cordoba, ha discendenti italiani (i nonni emigrarono dal Veneto negli anni Quaranta). Dopo la trafila nelle giovanili dell'Instituto di Cordoba, squadra della Seconda Divisione argentina - la stessa in cui è cresciuto Paulo Dybala -, arriva dalla ReggioMediterranea, compagine calabrese del campionato di Eccellenza, in cui disputa le stagioni 2019/20 e 2020/21. Nell'attuale ha giocato con la formazione di Reggio Calabria 17 partite (13 da titolare) tra campionato e Coppa, segnando 6 gol e fornendo 6 assist. Alto 179 cm, piede destro, oggi ha svolto il primo allenamento con i suoi nuovi compagni. "Sono un giocatore rapido, mi piace giocare da seconda punta o da attaccante esterno e trovare la profondità alle spalle dei difensori - le sue prime parole in biancazzurro - già conoscevo Fasano e me ne hanno parlato benissimo alcuni ex, come Diaz, che come me è passato dalla ReggioMediterranea prima di trasferirsi qui. E' stata una decisione facile e non vedo l'ora di scendere in campo con questa maglia".

E' il sesto argentino nella rosa a disposizione di mister Danucci: si aggiunge a Callegari Torre, Capomaggio, Del Col, Gorzelewski e Sosa.

A Gaston il benvenuto nella famiglia biancazzurra.

Non fa più parte invece dell'organico biancazzurro l'attaccante Luigi Calemme, trasferitosi alla FC Matese, formazione di serie D girone F. Al calciatore napoletano l'US Città di Fasano augura le migliori fortune professionali.